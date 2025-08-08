Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Ζεφύρι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε, χθες στις 21.30 το βράδυ, στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης 94, στο Ζεφύρι.
Ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του δίκυκλου, ηλικίας 45 ετών. Στη συνέχεια ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας αβοήθητο στην άσφαλτο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.
Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ από την Τροχαία γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του ΙΧ.
