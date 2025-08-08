Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.5° 29.1°
4 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
32°C
33.8° 30.3°
1 BF
44%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
33.0° 32.1°
3 BF
47%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
5 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
48%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
34%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
31.5° 31.5°
3 BF
39%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 27.8°
5 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 29.3°
4 BF
58%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
6 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.3° 27.7°
4 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
2 BF
35%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
0 BF
15%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 29.5°
2 BF
45%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.8°
2 BF
58%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
30.0° 29.8°
3 BF
42%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.5° 30.3°
4 BF
48%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.7°
2 BF
54%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
29.6° 29.6°
1 BF
45%
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
troxaio
φωτογραφία αρχείου | dreamstime

Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Ζεφύρι

Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε, χθες στις 21.30 το βράδυ, στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης 94, στο Ζεφύρι.

Ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του δίκυκλου, ηλικίας 45 ετών. Στη συνέχεια ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας αβοήθητο στην άσφαλτο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ από την Τροχαία γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του ΙΧ.
 

