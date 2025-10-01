Συγκέντρωση στο ΥΠΕΞ για το Global Sumud Flotilla

Επίσης στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και στα Χανιά στην Πλατεία Αγοράς • Πολίτες και συλλογικότητες αρνούνται να μείνουν θεατές στον ευτελισμό του διεθνούς δικαίου από την υπαίτια γενοκτονίας, κυβέρνηση του Ισραήλ

Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 23.00, από πολίτες και συλλογικότητες που διαμαρτύρονται για την παράνομη ισραηλινή έφοδο και κατάληψη στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, την απαγωγή των πληρωμάτων και την αποκοπή των επικοινωνιών.

Οι διαδηλωτές θα απαιτήσουν από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες ώστε αφενός τα πληρώματα να επανέλθουν σε κατάσταση ασφάλειας και ελευθερίας και αφετέρουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και η υπαίτια γενοκτονίας κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποστούν κυρώσεις για την παράνομη πράξη τους να καταλάβουν πλοία ανθρωπιστικής αποστολής σε διεθνή ύδατα και για το σύνολο της θηριωδίας στην οποία υποβάλλουν τον παλαιστινιακό λαό.

Θα απαιτήσουν επίσης από την ελληνική κυβέρνηση, διακοπή κάθε σχέσης και συναλλαγής με την κυβέρνηση του Ισραήλ και άμεση αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Σε ανακοίνωσή του, το March to Gaza Greece αναφέρει σχετικά:

«Συναγερμός! Τα σκάφη μας υφίστανται παράνομη αναχαίτιση!!

Οι κάμερες αποσυνδέθηκαν και στα σκάφη έχουν εισβάλλει στρατιώτες. Εργαζόμαστε σταθερά για να επιβεβαιώσουμε την ασφάλεια και την κατάσταση όλων των επιβαινόντων.

ΟΛΟΙ & ΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ##

Αθήνα, 23:00, Υπ. Εξωτερικών - Σύνταγμα

Θεσσαλονίκη, 23:00, Άγαλμα Βενιζέλου

Χανιά, 22:30, Πλ. Αγοράς

Κάτω τα χέρια από τον Στόλο μας»!