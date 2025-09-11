Συνελήφθη 42χρονος για βιασμούς, εμπορία ανθρώπων και διακίνηση ναρκωτικών

Εκμεταλλευόταν γυναίκες σε ευάλωτη θέση, τις κακοποιούσε και στις συνέχεια τις εξανάγκαζε να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

«Βίος και πολιτεία» για έναν 42χρονο, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από την ΕΛ.ΑΣ. και αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό, αλλά και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία ο άνδρας συνελήφθη στην Αθήνα σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τα βαριά αδικήματα.

Ο κατηγορούμενος τουλάχιστον από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και στη συνέχεια τις εκμεταλλευόταν υπό την απειλή σωματικής και ψυχολογικής βίας. Ο 42χρονος βίαζε τις γυναίκες, ανάμεσά τους και τουλάχιστον μία ανήλικη, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία εισέπραττε ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν αποκαλύψει πέντε περιπτώσεις εκμετάλλευσης γυναικών, ενώ από την οικία του και οχήματα του κατηγορουμένου έχουν κατασχεθεί τέσσερα κινητά, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια.