ΕΣΗΕΑ προς Γεραπετρίτη: Η Ελλάδα να στηρίξει στον ΟΗΕ, ψήφισμα για τους δημοσιογράφους στη Γάζα

Δημόσια έκκληση στην κυβέρνηση και στον καθ' ύλην αρμόδιο υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, να ενεργήσουν ώστε η Ελλάδα να στηρίξει, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (Δ.Ο.Δ.) την δεσμευτική, δηλαδή, συνθήκη για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες, απηύθυνε την Τρίτη η ΕΣΗΕΑ.

«Η ΕΣΗΕΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης που δίνει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων για την υιοθέτηση της διεθνούς συνθήκης και καλεί την Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση» ανέφερε στην έκκλησή της η συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσιογράφων και συνέχισε: «Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα. H δολοφονία των έξι δημοσιογράφων στις 25 Αυγούστου στο διπλό βομβαρδισμό του Νοσοκομείου Νάσερ και στην ευρύτερη περιοχή της Khan Yunis στη Γάζα, προκαλεί απερίγραπτη οδύνη και οργή, ενώ θέτει μετ’ επιτάσεως το ζήτημα ανάληψης διεθνούς πρωτοβουλίας για να σταματήσει επιτέλους το αιματοκύλισμα αμάχων και να διασφαλιστεί η προστασία των συναδέλφων μας. Οι εργαζόμενοι στον Τύπο που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, φθάνουν πλέον τους 219, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων».