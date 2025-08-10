Έντονες αντιδράσεις για την τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων

Με έκπληξη λάβαμε γνώση δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τα οποία δεν έχουν διαψευστεί, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία τροποποίησης του Κώδικα Δικηγόρων και δη σε ζητήματα που αφορούν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και προαγωγής δικηγόρων στο Εφετείο και στον Αρειο Πάγο.

Δεν κατανοούμε τους λόγους που το Υπουργείο Δικαιοσύνης επέλεξε εσπευσμένα και αποσπασματικά να προβεί σε τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων ως προς τα άνω ζητήματα, τη στιγμή, μάλιστα, που στο Υπουργείο λειτουργεί Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή και εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος, η οποία επεξεργάζεται τη συνολική τροποποίηση του Κώδικα, ώστε να καταστεί ένα σύγχρονο νομοθέτημα που θα ρυθμίζει το δικηγορικό λειτούργημα υπό το πρίσμα των προκλήσεων και απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και ήδη η Ολομέλεια έχει καταθέσει τις προτάσεις της.

Το ζήτημα του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανάγκη αναμόρφωσης του θεσμού της άσκησης και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτοτελώς. Να υπενθυμίσουμε ότι από την ισχύ του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) μέχρι την ισχύ του ν. 4745/2020 το σχετικό διαγωνισμό διενεργούσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των δικηγόρων, το οποίο φέρεται ως δικαιολογητικός λόγος της προωθούμενης ρύθμισης.

Το ίδιο Υπουργείο, της αυτής Κυβέρνησης, μετέφερε την αρμοδιότητα διενέργειας του διαγωνισμού στην Ολομέλεια αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτορρύθμισης του δικηγορικού επαγγέλματος, αλλά και μπροστά στα προβλήματα που αντιμετώπιζε για τη διενέργεια των εξετάσεων και τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των αποτελεσμάτων που είχαν ως περαιτέρω συνέπεια την καθυστέρηση των επιτυχόντων να λάβουν την ιδιότητα του δικηγόρου και να εργαστούν.

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην αποσπασματική αυτή πρωτοβουλία του Υπουργείου και θεωρεί ότι οι αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ενιαία και όχι αποσπασματικά.

Τα ζητήματα αυτά (διαγωνισμού και προαγωγών) αφορούν πρωτίστως το δικηγορικό σώμα και τα θεσμικά του όργανα, όπως σαφώς συνάγεται τόσο από την πρόσφατα κυρωθείσα και από τη χώρας μας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σύμβαση για την προστασία του επαγγέλματος του Δικηγόρου όσο και από την ανάγκη αυτορρύθμισης του δικηγορικού επαγγέλματος, η οποία εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του και διασφαλίζει το Κράτος Δικαίου.