«Το Σκασιαρχείο» (Τεύχος Σεπτεμβρίου 2025)

«Ανοίγουν τα σχολεία»! Μια φράση σε πολλά χείλη αυτές τις μέρες. Εφτασε ένα από τα μεγαλύτερα ορόσημα κάθε χρονιάς! Νέα ξεκινήματα, αλλαγές, ανταμώματα, μεταβάσεις. Προετοιμαζόμαστε για την πρώτη μέρα στην αυλή του σχολείου, αλλά δυστυχώς προετοιμαζόμαστε και για τα εμπόδια και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας αυτήν τη χρονιά.

Κάθε Σεπτέμβριος είναι για εκπαιδευτικούς, οικογένειες και μαθητές/τριες μια νέα αρχή, αλλά ταυτόχρονα και συνέχεια μιας μακράς πορείας. Οπως, λοιπόν, κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η συνάντησή μας στην αυλή του σχολείου μάς γεμίζει χαρά, ελπίδα και όρεξη για καινούργια πράγματα. Μας γεμίζει όμως και με αγωνία.

Καθώς σχεδιάζουμε όσα θέλουμε να κάνουμε και βάζουμε σε σειρά νέες ιδέες, καθώς σκεφτόμαστε τα παιδιά που θα ξανασυναντήσουμε αλλά και τα καινούργια που θα γνωρίσουμε. Μαζί με τον ενθουσιασμό, σκεφτόμαστε και τις δυσκολίες και τα εμπόδια της παρούσας συγκυρίας. Πολλά τα κουβαλάμε ήδη, από τις προηγούμενες χρονιές, ορισμένα είναι νέα. Μερικά αφορούν ευρύτερα τον κόσμο που ζούμε και κάποια την ίδια την εκπαίδευση.

Γράψαμε στο προηγούμενο ένθετο για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη – μας στοιχειώνουν οι εικόνες του λιμού και του θανάτου. Μας δίνει ελπίδα που οι καλοκαιρινοί προορισμοί γέμισαν δράσεις. Οι τοπικές κοινωνίες διαδήλωσαν με αφορμή τις αφίξεις ισραηλινών κρουαζιερόπλοιων. Η καταστροφή συνεχίζεται και όσοι/ες δεν σωπαίνουν μπροστά σε αυτό που συμβαίνει, διώκονται.

Στα σχολεία υπάρχει αναστάτωση. Σε συζητήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών υπάρχει διάχυτη ανησυχία. «Εχει φωλιάσει φόβος στις καρδιές των εκπαιδευτικών», όπως είπε μια συναδέλφισσα. Και πώς να μη συμβαίνει αυτό; Το δημόσιο σχολείο υποβαθμίζεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο στόχαστρο των πολιτικών του υπουργείου. Η αξιολόγηση συνεχίζεται, όλο και περισσότεροι/ες βρίσκονται αντιμέτωποι/ες με πειθαρχικά και διώξεις, ακόμα και για τη δράση τους εκτός σχολείου, όπως η Εφη Λάζου στη Ζάκυνθο. Ο νέος κώδικας των δημοσίων υπαλλήλων υπόσχεται νέα πειθαρχικά.

Οι εκπαιδευτικοί που μιλούν για ειρήνη, δικαιώματα και δημοκρατία λαμβάνουν καταγγελίες. Το υπουργείο λογοκρίνει τα σχολικά βιβλία για όσα θέλει να αποσιωπήσει, αντικαθιστώντας το κείμενο του Πέτρου Παπακωνσταντίνου για την παλαιστινιακή ιντιφάντα με ένα κείμενο από λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Η αφαίρεση υλικών για την υλοποίηση προγραμμάτων, όπως αυτά της σεξουαλικής εκπαίδευσης του Πολύχρωμου Σχολείου. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα κι έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Σε αυτήν τη διαδρομή, όμως, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι/ες. Εχουμε τις συλλογικότητές μας, τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές μας, τα παιδιά και τις οικογένειες που βαδίζουν δίπλα μας. Εχουμε αντιστάσεις και αγώνες που δίνονται καθημερινά.

Εχουμε όμως και την «αισιοδοξία της πράξης», που μας κινητοποιεί και μας κρατά όρθιους/ες. Κάπως έτσι βρήκαν τη θέση τους και τα κείμενα αυτού του ένθετου. Δημιουργικές και εμπνευσμένες δράσεις σχολείων που μας δίνουν ιδέες και μας ενδυναμώνουν, όπως αυτές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού. Πρόσωπα με πλούσιες παιδαγωγικές και άλλες εμπειρίες, όπως ο Ζαν-Νοέλ Βαντέρ, συνέντευξη του οποίου πήρε ο Μπάμπης Μπαλτάς. Παιδαγωγικά εργαλεία προς αξιοποίηση, τεκμηριωμένα ερευνητικά, όπως το Wiki-TRACE, για το οποίο το «Σκασιαρχείο» μαζί με την ομάδα του έργου «TRACE» ετοιμάζουν σεμινάριο μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ανοίγουν τα σχολεία! Ανοίγουν και πάλι με μια υπενθύμιση: Το σχολείο που ονειρευόμαστε δεν είναι μόνο τόπος μάθησης. Θέλουμε και επιδιώκουμε να είναι τόπος ελευθερίας, δημιουργίας, συμπερίληψης και δημοκρατίας. Απέναντι στη σιωπή, στην καταστολή, στον αποκλεισμό, στην έλλειψη δημοκρατίας. Θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό και συνεργατικό, ένα σχολείο της κοινότητας. Κι αυτό το όραμα μας ενώνει, μας εμπνέει και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε παρά τα εμπόδια που διαφαίνονται. Μαζί, με τα παιδιά στο επίκεντρο.

* Η Συντακτική Επιτροπή:

Δαμιανός Βογανάτσης, Δήμητρα Γαβριηλίδου, Μπάμπης Μπαλτάς, Χάρης Παπαδόπουλος, Φρόσω Παπαδοπούλου-Κορτζίδου, Γιάννης Παττακός, Αννα-Μαρία Σιδηροπούλου, Βίκυ Σπήτα