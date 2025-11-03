Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.4° 21.7°
2 BF
75%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
22.0° 17.8°
1 BF
59%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.6° 21.0°
2 BF
64%
Ιωάννινα
Ψιχάλες
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
82%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
2 BF
67%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
1 BF
63%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.0° 21.0°
2 BF
67%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.8° 21.8°
2 BF
73%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 19.4°
3 BF
77%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
73%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.7°
2 BF
77%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
94%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
63%
Λαμία
Αίθριος καιρός
22°C
21.6° 20.1°
1 BF
65%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 22.8°
2 BF
72%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.3° 21.8°
0 BF
64%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 18.3°
2 BF
78%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
86%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.2° 15.2°
1 BF
79%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
phaos

Τα βεγγαλικά σου μάτια (cover)

Με μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική διασκευή ενός αγαπημένου τραγουδιού των Στάμου Σέμση - Μιχάλη Μπουρμπούλη συστήνεται στο κοινό το νεοσύστατο συγκρότημα ΦΑΟΣ.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Με μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική διασκευή ενός πολύ ωραίου τραγουδιού των Στάμου Σέμση - Μιχάλη Μπουρμπούλη συστήνεται στο κοινό το νεοσύστατο συγκρότημα ΦΑΟΣ. Οι εξαιρετικές διφωνίες της Ιωάννας Παπακωνσταντίνου και της Livertia (Ελευθερίας Ναθαναήλ) σμίγουν με τον χαρακτηριστικό ήχο του μπάσου του Άκη Αμπράζη και δίνουν μια δεύτερη ζωή σ' ένα αγαπημένο κομμάτι δημιουργώντας ηχοτοπία γεμάτα συναίσθημα και βάθος.

Την παραγωγή υπογράφουν ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Onnik Atzemian βάζοντας τη δική τους σφραγίδα στην πρώτη δισκογραφική παρουσία του σχήματος.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual