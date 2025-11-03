Τα βεγγαλικά σου μάτια (cover)

Με μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική διασκευή ενός πολύ ωραίου τραγουδιού των Στάμου Σέμση - Μιχάλη Μπουρμπούλη συστήνεται στο κοινό το νεοσύστατο συγκρότημα ΦΑΟΣ. Οι εξαιρετικές διφωνίες της Ιωάννας Παπακωνσταντίνου και της Livertia (Ελευθερίας Ναθαναήλ) σμίγουν με τον χαρακτηριστικό ήχο του μπάσου του Άκη Αμπράζη και δίνουν μια δεύτερη ζωή σ' ένα αγαπημένο κομμάτι δημιουργώντας ηχοτοπία γεμάτα συναίσθημα και βάθος.



Την παραγωγή υπογράφουν ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Onnik Atzemian βάζοντας τη δική τους σφραγίδα στην πρώτη δισκογραφική παρουσία του σχήματος.