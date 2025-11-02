Ηλιοβασίλεμα σωστό

Μεταπολεμικό ζεϊμπέκικο που «στάζει» πίκρα. Ηχογραφήθηκε το 1950. Δημιουργός του ο Γιώργος Λαύκας και το ερμήνευσαν σε πρώτη εκτέλεση ο Ορφέας Κρεούζης με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον συνθέτη στα φωνητικά.

Αποτυπώνει με εξαιρετικό τρόπο την απόγνωση που δημιουργούσαν οι συνθήκες της μετεμφυλιακής καθημερινότητας. Οι επανεκτελέσεις του... άπειρες. Εμείς το ακούμε από τη Ρεμπέτικη Κομπανία και τον Δημήτρη Κοντογιάννη.