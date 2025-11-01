Έτσι είμαι εγώ (cover)

Δύο από τους πιο ταλαντούχους νέους καλλιτέχνες, ο Papazó και η Billie Kark, ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή για μια μεγάλη επιτυχία της Ηρώς -σε μουσική και στίχους δικούς της- που συμπεριλαμβανόταν στο ομότιτλο άλμπουμ της το οποίο κυκλοφόρησε το 1999.



Είκοσι έξι χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία μιας από τα πιο όμορφες μπαλάντες των τελευταίων ετών η επανεκτέλεσή της από το πολύ ταιριαστό ντουέτο των Papazó - Billie Kark την επαναφέρει στο προσκήνιο δίνοντάς της νέα πνοή.