Έτσι είμαι εγώ (cover)

Δύο από τους πιο ταλαντούχους νέους καλλιτέχνες, ο Papazó και η Billie Kark, ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή για μια μεγάλη επιτυχία της Ηρώς -σε μουσική και στίχους δικούς της- που συμπεριλαμβανόταν στο ομότιτλο άλμπουμ της το οποίο κυκλοφόρησε το 1999.
Είκοσι έξι χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία μιας από τα πιο όμορφες μπαλάντες των τελευταίων ετών η επανεκτέλεσή της από το πολύ ταιριαστό ντουέτο των Papazó - Billie Kark την επαναφέρει στο προσκήνιο δίνοντάς της νέα πνοή.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας
