Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 19.7°
2 BF
62%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
18.1° 14.6°
2 BF
73%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.0° 19.0°
1 BF
60%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
72%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
71%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
71%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
59%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.5° 20.5°
3 BF
53%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
18°C
19.9° 16.6°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
52%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
63%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
73%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
82%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
20.7° 18.8°
1 BF
59%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 21.8°
2 BF
65%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.5° 18.8°
0 BF
55%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.1° 16.3°
0 BF
54%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
2 BF
81%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
13°C
12.6° 12.6°
1 BF
69%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
rosalia

Berghain

Το νέο τραγούδι της Rosalía είναι το καλύτερο του 2025 ώς τώρα.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Και ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα κυκλοφόρησε το καλύτερο ώς τώρα τραγούδι του 2025, αυτό που προλογίζει το νέο άλμπουμ της Rosalía, «Lux», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου. Ο τίτλος του single αναφέρεται φυσικά στο θρυλικό techno club του Βερολίνου και οι στίχοι του είναι στα ισπανικά, γερμανικά και αγγλικά, ενώ στην ερμηνεία του συμμετέχουν η Björk (που είναι μία από τις δημιουργούς του τραγουδιού σε συνεργασία με τους Rosalía, Noah Goldstein, Dylan Wiggins, Jake Miller) και ο Yves Tumor.

Με το νέο κομμάτι της, που συνδυάζει με απόλυτο δέσιμο μεταξύ τους βιομηχανικό techno, φλαμένκο, ηλεκτρονικά στοιχεία, όπερα (πολύ καλή η Rosalía ως λυρική υψίφωνος στην έναρξή του), συμφωνική μουσική (παίζει η London Symphony Orchestra), εκκλησιαστικό όργανο και υπέροχα χορωδιακά μέρη, η Ισπανίδα καλλιτέχνις φαίνεται ότι αφήνει πίσω της την αστική αισθητική του προηγούμενου άλμπουμ της «Motomami» για μια πιο πνευματική και ορχηστρική περίοδο. Το εξαιρετικό μουσικό βίντεο, που σκηνοθέτησε ο Nicolas Méndez και γυρίστηκε στο Βερολίνο και τη Βαρκελώνη, μέσα σε τρεις μέρες έχει καταγράψει περίπου 8.500.000 εκατομμύρια προβολές. Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 18 τραγούδια δομημένα σε τέσσερις ενότητες και, όπως καταλαβαίνετε, μετά από μια τέτοια πρώτη γεύση μετράμε τις μέρες μέχρι την κυκλοφορία του...

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual