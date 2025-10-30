Και ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα κυκλοφόρησε το καλύτερο ώς τώρα τραγούδι του 2025, αυτό που προλογίζει το νέο άλμπουμ της Rosalía, «Lux», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου. Ο τίτλος του single αναφέρεται φυσικά στο θρυλικό techno club του Βερολίνου και οι στίχοι του είναι στα ισπανικά, γερμανικά και αγγλικά, ενώ στην ερμηνεία του συμμετέχουν η Björk (που είναι μία από τις δημιουργούς του τραγουδιού σε συνεργασία με τους Rosalía, Noah Goldstein, Dylan Wiggins, Jake Miller) και ο Yves Tumor.
Με το νέο κομμάτι της, που συνδυάζει με απόλυτο δέσιμο μεταξύ τους βιομηχανικό techno, φλαμένκο, ηλεκτρονικά στοιχεία, όπερα (πολύ καλή η Rosalía ως λυρική υψίφωνος στην έναρξή του), συμφωνική μουσική (παίζει η London Symphony Orchestra), εκκλησιαστικό όργανο και υπέροχα χορωδιακά μέρη, η Ισπανίδα καλλιτέχνις φαίνεται ότι αφήνει πίσω της την αστική αισθητική του προηγούμενου άλμπουμ της «Motomami» για μια πιο πνευματική και ορχηστρική περίοδο. Το εξαιρετικό μουσικό βίντεο, που σκηνοθέτησε ο Nicolas Méndez και γυρίστηκε στο Βερολίνο και τη Βαρκελώνη, μέσα σε τρεις μέρες έχει καταγράψει περίπου 8.500.000 εκατομμύρια προβολές. Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 18 τραγούδια δομημένα σε τέσσερις ενότητες και, όπως καταλαβαίνετε, μετά από μια τέτοια πρώτη γεύση μετράμε τις μέρες μέχρι την κυκλοφορία του...
Berghain
Και ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα κυκλοφόρησε το καλύτερο ώς τώρα τραγούδι του 2025, αυτό που προλογίζει το νέο άλμπουμ της Rosalía, «Lux», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου. Ο τίτλος του single αναφέρεται φυσικά στο θρυλικό techno club του Βερολίνου και οι στίχοι του είναι στα ισπανικά, γερμανικά και αγγλικά, ενώ στην ερμηνεία του συμμετέχουν η Björk (που είναι μία από τις δημιουργούς του τραγουδιού σε συνεργασία με τους Rosalía, Noah Goldstein, Dylan Wiggins, Jake Miller) και ο Yves Tumor.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας