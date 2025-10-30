Και ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα κυκλοφόρησε το καλύτερο ώς τώρα τραγούδι του 2025, αυτό που προλογίζει το νέο άλμπουμ της Rosalía, «Lux», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου. Ο τίτλος του single αναφέρεται φυσικά στο θρυλικό techno club του Βερολίνου και οι στίχοι του είναι στα ισπανικά, γερμανικά και αγγλικά, ενώ στην ερμηνεία του συμμετέχουν η Björk (που είναι μία από τις δημιουργούς του τραγουδιού σε συνεργασία με τους Rosalía, Noah Goldstein, Dylan Wiggins, Jake Miller) και ο Yves Tumor.



Με το νέο κομμάτι της, που συνδυάζει με απόλυτο δέσιμο μεταξύ τους βιομηχανικό techno, φλαμένκο, ηλεκτρονικά στοιχεία, όπερα (πολύ καλή η Rosalía ως λυρική υψίφωνος στην έναρξή του), συμφωνική μουσική (παίζει η London Symphony Orchestra), εκκλησιαστικό όργανο και υπέροχα χορωδιακά μέρη, η Ισπανίδα καλλιτέχνις φαίνεται ότι αφήνει πίσω της την αστική αισθητική του προηγούμενου άλμπουμ της «Motomami» για μια πιο πνευματική και ορχηστρική περίοδο. Το εξαιρετικό μουσικό βίντεο, που σκηνοθέτησε ο Nicolas Méndez και γυρίστηκε στο Βερολίνο και τη Βαρκελώνη, μέσα σε τρεις μέρες έχει καταγράψει περίπου 8.500.000 εκατομμύρια προβολές. Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 18 τραγούδια δομημένα σε τέσσερις ενότητες και, όπως καταλαβαίνετε, μετά από μια τέτοια πρώτη γεύση μετράμε τις μέρες μέχρι την κυκλοφορία του...