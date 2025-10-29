Από το soundtrack της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», που θα βγει στους κινηματογράφους την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ακούμε το ομότιτλο τραγούδι, μια σύμπραξη του ΛΕΞ, που έχει γράψει τους στίχους, με τους Kepler is Free, που υπογράφουν τη μουσική. Ένα εκρηκτικό κομμάτι το οποίο συνδυάζει τον ωμό ρεαλισμό και τη λυρική ένταση του ΛΕΞ με τον κινηματογραφικό, genre-defying ήχο του αθηναϊκού jazz-rock κουιντέτου.



Στη ταινία ο ΛΕΞ ενσαρκώνει τον χαρακτήρα του Θωμά Αλεξόπουλου, δίνοντας φωνή στις αντιφάσεις και την εσωτερική πάλη του ήρωα και αποτυπώνοντας με ακρίβεια την ψυχοσύνθεση και τη δραματική πορεία του. Η σύνθεση των Kepler is Free κινείται ανάμεσα σε σκληρές κιθάρες, δυναμικά riffs και μελωδικές κορυφώσεις με τη μουσική τους να λειτουργεί σαν καθρέφτης της ταινίας: έντονη, πολυεπίπεδη και συναισθηματικά φορτισμένη. Το μουσικό βίντεο του τραγουδιού σκηνοθέτησε ο Angel Saft.