Σε τούτο το παλιόσπιτο

Πολύ ωραίο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη (1951), η πρώτη εκτέλεση του οποίου ανήκει στους Μαρίκα Νίνου - Σταύρο Τζουανάκο. Η Μαρίκα Νίνου το ηχογράφησε και δεύτερη φορά με τον Πρόδρομο Τσαουσάκη.



Το ακούμε στην τρίτη δισκογραφική εκδοχή του, όπως το ερμήνευσαν οι Στράτος Παγιουμτζής - Στέλλα Χασκίλ. Το ηχογράφησαν ακόμα οι Καίτη Γκρέυ - Μανώλης Χιώτης και ο Στέλιος Καζαντζίδης.