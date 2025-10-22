Ο Διονύσης Σαββόπουλος, που έφυγε χθες από τη ζωή, από το «Φορτηγό» του και μετά δεν επαναπροσδιόρισε απλώς το ελληνικό τραγούδι αλλά άλλαξε εκ βάθρων την πορεία του· τον αποχαιρετάμε μ' ένα τραγούδι του από τη «Ρεζέρβα».
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο σπουδαίος τροβαδούρος που από το «Φορτηγό» του και μετά δεν επαναπροσδιόρισε απλώς το ελληνικό τραγούδι αλλά άλλαξε εκ βάθρων την πορεία του, έφυγε χθες βράδυ από τη ζωή ενώ νοσηλευόταν, καθώς τα τελευταία χρόνια έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο.
Αποχαιρετώ τον καλλιτέχνη που «δεν υπήρξε απλώς ένας δημιουργός· υπήρξε από μόνος του μια εποχή» -όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς- μ' ένα τραγούδι του από την αριστουργηματική «Ρεζέρβα» (1979 – στην ερμηνεία του συμμετέχει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη) που όποτε το ακούω ανατριχιάζω σύγκορμη.
«Γεννήθηκα στη Σαλονίκη να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ στο υπόγειο νησί τους ταξίδεψα ώς εδώ με μια κρυφή, εκ γενετής αιμορραγία Ελλάδα, γλώσσα τυφλή στη γεωγραφία Ελλάδα, οικόπεδο και αποικία».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας