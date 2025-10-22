Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο σπουδαίος τροβαδούρος που από το «Φορτηγό» του και μετά δεν επαναπροσδιόρισε απλώς το ελληνικό τραγούδι αλλά άλλαξε εκ βάθρων την πορεία του, έφυγε χθες βράδυ από τη ζωή ενώ νοσηλευόταν, καθώς τα τελευταία χρόνια έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Αποχαιρετώ τον καλλιτέχνη που «δεν υπήρξε απλώς ένας δημιουργός· υπήρξε από μόνος του μια εποχή» -όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς- μ' ένα τραγούδι του από την αριστουργηματική «Ρεζέρβα» (1979 – στην ερμηνεία του συμμετέχει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη) που όποτε το ακούω ανατριχιάζω σύγκορμη.

«Γεννήθηκα στη Σαλονίκη

να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ

στο υπόγειο νησί τους ταξίδεψα ώς εδώ

με μια κρυφή, εκ γενετής αιμορραγία

Ελλάδα, γλώσσα τυφλή στη γεωγραφία

Ελλάδα, οικόπεδο και αποικία».