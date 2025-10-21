Μη φοβηθείς

Το τρίτο single από το νέο άλμπουμ της Πολυξένης Καράκογλου, «Υπόσχεση», είναι μια πολύ ωραία σύμπραξη της τραγουδοποιού, που υπογράφει τη μουσική, με τους Κοινούς Θνητούς που έχουν γράψει τους στίχους μαζί με την Αθηνά Σπανού και συμμετέχουν στην ερμηνεία του.
Ένα τραγούδι παρατήρησης, προβληματισμού, πηγαίας δύναμης, συνύπαρξης και συντροφιάς που εστιάζει στη δύναμη του μαζί και μουσικά είναι ένας συνδυασμός του hip hop των Κοινών Θνητών με τα pop και soul ηχοτοπία της Πολυξένης Καράκογλου.
