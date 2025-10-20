Στο ομότιτλο single από τον νέο δίσκο του το Παιδί Τραύμα μάς αποκαλύπτει ακόμα μερικές λεπτομέρειες για την Ντιάνα -την αινιγματική φιγούρα που πρωταγωνιστεί στην καινούργια δουλειά του- και την παράξενη ιστορία της.
Μια σοκολάτα βιενουά, λίγα ίχνη μες στο δάσος και ένα σημείωμα που λέει «θέλω να ζήσω μια δεύτερη ζωή». Αυτά είναι τα τελευταία σημάδια που άφησε πίσω της η Ντιάνα, η αινιγματική φιγούρα του καινούργιου δίσκου από το Παιδί Τραύμα που θα έχει τίτλο «Δεύτερη ζωή».
Στο ομότιτλο τραγούδι το Παιδί Τραύμα μάς δίνει χορεύοντας ακόμα μερικές λεπτομέρειες για την Ντιάνα και την παράξενη ιστορία της, λίγο πριν από την ολοκληρωτική αποκάλυψη που θα γίνει με την κυκλοφορία του δίσκου στις 30 Οκτωβρίου. Το μουσικό βίντεο που συνοδεύει το single σκηνοθέτησε ο Βασίλης Κεχαγιάς και παίζουν σ' αυτό η Τζωρτζίνα Λιώση και ο Τάσος Καρτέρης (aka Παιδί Τραύμα).
