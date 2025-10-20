Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
18°C
19.0° 16.8°
2 BF
84%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
17°C
18.3° 15.0°
1 BF
68%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
17°C
20.0° 17.1°
4 BF
78%
Ιωάννινα
Ομίχλη
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
2 BF
77%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.5° 16.5°
2 BF
66%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
0 BF
66%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.8° 17.8°
1 BF
78%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.8° 21.4°
1 BF
73%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.7° 16.6°
2 BF
75%
Ερμούπολη
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
18°C
18.4° 18.4°
3 BF
88%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
19.9° 17.7°
1 BF
77%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
77%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
0 BF
72%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.7° 14.5°
0 BF
94%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 21.8°
2 BF
73%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
17.2° 15.8°
0 BF
100%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.1° 15.3°
3 BF
72%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.2° 14.2°
1 BF
69%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
2 BF
85%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Τραγούδι Ημέρας
Artwork: Βασίλης Μητσιόπουλος/ Βασίλης Κεχαγιάς

Δεύτερη ζωή

Στο ομότιτλο single από τον νέο δίσκο του το Παιδί Τραύμα μάς αποκαλύπτει ακόμα μερικές λεπτομέρειες για την Ντιάνα -την αινιγματική φιγούρα που πρωταγωνιστεί στην καινούργια δουλειά του- και την παράξενη ιστορία της.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Μια σοκολάτα βιενουά, λίγα ίχνη μες στο δάσος και ένα σημείωμα που λέει «θέλω να ζήσω μια δεύτερη ζωή». Αυτά είναι τα τελευταία σημάδια που άφησε πίσω της η Ντιάνα, η αινιγματική φιγούρα του καινούργιου δίσκου από το Παιδί Τραύμα που θα έχει τίτλο «Δεύτερη ζωή».

Στο ομότιτλο τραγούδι το Παιδί Τραύμα μάς δίνει χορεύοντας ακόμα μερικές λεπτομέρειες για την Ντιάνα και την παράξενη ιστορία της, λίγο πριν από την ολοκληρωτική αποκάλυψη που θα γίνει με την κυκλοφορία του δίσκου στις 30 Οκτωβρίου. Το μουσικό βίντεο που συνοδεύει το single σκηνοθέτησε ο Βασίλης Κεχαγιάς και παίζουν σ' αυτό η Τζωρτζίνα Λιώση και ο Τάσος Καρτέρης (aka Παιδί Τραύμα).

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual