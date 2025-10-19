Ο παλιός ο δρόμος

Ένα πολύ ωραίο τσιφτετέλι που έγραψε ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ερμηνεύει με το μοναδικό λαϊκό του ηχόχρωμα ο Γιάννης Διονυσίου προλογίζει τον νέο δίσκο των δύο καλλιτεχνών που με τον τίτλο «Λακούβα» θα κυκλοφορήσει μέσα στον Νοέμβριο και θα περιλαμβάνει 11 τραγούδια, όλα σε μουσική και στίχους του πρώτου ερμηνευμένα από τον δεύτερο.



«Ο δίσκος αυτός είναι η αντανάκλαση μιας φιλίας που κρατάει δεκαπέντε χρόνια. Έντεκα τραγούδια που έγραψα για τη φωνή του Γιάννη. Χωράνε μέσα τους τα γλέντια, τις παρέες, τους προβληματισμούς, τις χαρές και τις αναποδιές μας. Τις λακούβες μέσα στις οποίες πέσαμε και πάλι ορθοποδήσαμε» επισημαίνει ο Γιάννης Παπαγεωργίου για αυτήν την πολλά υποσχόμενη συνεργασία, ενώ ο Γιάννης Διονυσίου συμπληρώνει: «Τα τραγούδια της "Λακούβας" αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, μια πολυετή φιλία, καλλιτεχνική αναζήτηση και προβληματισμούς που μοιραζόμαστε με τον Γιάννη».



Ειδικότερα για το τραγούδι που ακούμε σήμερα ο δημιουργός του αναφέρει: «Έχοντας στο μυαλό μου τη φωνή του Γιάννη Διονυσίου, τον "Παλιό δρόμο" τον έγραψα στο αυτοκίνητο με σύμμαχο τη θέα που προσφέρουν οι επαρχιακοί δρόμοι και οι εκπλήξεις των παράδρομων έναντι των εθνικών οδών και της ισοπεδωτικής ομοιομορφίας».