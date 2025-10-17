Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.8° 19.9°
1 BF
61%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.8° 14.9°
2 BF
74%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
20.0° 18.3°
5 BF
73%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
4 BF
63%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.2° 13.2°
0 BF
94%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
10°C
10.4° 10.4°
1 BF
100%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.8° 17.8°
1 BF
89%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.8° 21.8°
2 BF
64%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.3° 18.3°
2 BF
66%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
56%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.7°
2 BF
72%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
68%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 14.9°
2 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
18.9° 17.2°
1 BF
84%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 21.8°
3 BF
74%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.8° 20.0°
2 BF
56%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.3°
3 BF
67%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.6° 13.6°
3 BF
100%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
11°C
10.7° 10.7°
0 BF
96%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
tragoudi_1020

Όταν κοιμήθηκε η ζωή μες στο σαλόνι

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Για το «Όταν κοιμήθηκε η ζωή μες στο σαλόνι», το πολύ καλό πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Ηρακλή Δαΐτση που είναι ο τραγουδιστής και βασικός συνθέτης του συγκροτήματος Ψύλλοι στ' Άχυρα, γράφω αυτό το Σάββατο στις «Νησίδες» της «Εφ.Συν.» Σαββατοκύριακο.

Γι' αυτό σήμερα ακούμε το ομότιτλο τραγούδι που είναι από τα καλύτερα του άλμπουμ. Σε αυτό συντελεί και η συμμετοχή στην ερμηνεία του της Ανθής Κύρκου, η οποία μαζί με τον δημιουργό του φτιάχνουν ένα εξαιρετικό ντουέτο που αποδίδει όπως ακριβώς πρέπει την ιδιαίτερη ατμοσφαιρικότητα του κομματιού.

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual