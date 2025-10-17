Για το «Όταν κοιμήθηκε η ζωή μες στο σαλόνι», το πολύ καλό πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Ηρακλή Δαΐτση που είναι ο τραγουδιστής και βασικός συνθέτης του συγκροτήματος Ψύλλοι στ' Άχυρα, γράφω αυτό το Σάββατο στις «Νησίδες» της «Εφ.Συν.» Σαββατοκύριακο.



Γι' αυτό σήμερα ακούμε το ομότιτλο τραγούδι που είναι από τα καλύτερα του άλμπουμ. Σε αυτό συντελεί και η συμμετοχή στην ερμηνεία του της Ανθής Κύρκου, η οποία μαζί με τον δημιουργό του φτιάχνουν ένα εξαιρετικό ντουέτο που αποδίδει όπως ακριβώς πρέπει την ιδιαίτερη ατμοσφαιρικότητα του κομματιού.