Τσιμπιδάκια

Ένα τραγούδι σε ανέκδοτους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή και σε μουσική του Ισίδωρου Πάτερου ερμηνεύει μία από τις πιο αισθαντικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, η Ελένη Δήμου, το οποίο διηγείται μια ερωτική ιστορία από εκείνες που δεν είχαν αίσιο τέλος, μιλώντας για μια γυναίκα που απεχθάνεται τον ερασιτεχνισμό στην αγάπη και εν γένει στα συναισθήματά της και αφήνεται στην πλάνη του έρωτα. Βηματίζοντας προς την αναπότρεπτη φθορά η παλιά ιστορία μετουσιώνεται σε κομμάτι του βίου και της προσωπικής περιπέτειας, καθώς στα ερείπια των αναμνήσεων φυλάγονται οι πιο όμορφες στιγμές και τα απραγματοποίητα όνειρα.



«Τη συνεργασία μου με αυτό το υπέροχο κορίτσι, που δεν μεγάλωσε ποτέ παρά μόνο μέσα από την ωριμότητα του λόγου της, τη σπουδαία ποιήτρια, στιχουργό και ραδιοφωνική παραγωγό Μαριανίνα Κριεζή, τη γνωρίζετε όλοι από το έργο της. Στο παρελθόν μού εμπιστεύτηκε στίχους πολύτιμους, δώρα ψυχής. Είμαι βαθιά συγκινημένη που τρία χρόνια μετά τον αιφνίδιο χαμό της θα τραγουδήσω έναν ανέκδοτο στίχο της. Έναν στίχο που μιλά για τη γυναίκα που πόνεσε από μια αγάπη που δεν στάθηκε αντάξια των προσδοκιών της» αναφέρει η Ελένη Δήμου για το νέο της τραγούδι.