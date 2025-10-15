Η πρώτη γεύση από τον επικείμενο δίσκο του Κωνσταντίνου Πετρόπουλου μάς αφήνει μια πολύ γλυκιά αίσθηση. Το τρίτο άλμπουμ του τραγουδοποιού τιτλοφορείται «Χλωμή Μπλε Κουκκίδα» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου.



Στην ερμηνεία του τραγουδιού συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη, ενώ στον δίσκο υπάρχει ακόμα μία συμμετοχή, αυτή του Βαγγέλη Γερμανού.