Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
ωκεανός

Ωκεανός

Το τραγούδι-προπομπός από τον επικείμενο δίσκο του Κωνσταντίνου Πετρόπουλου, μας αφήνει μια πολύ γλυκιά γεύση.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Η πρώτη γεύση από τον επικείμενο δίσκο του Κωνσταντίνου Πετρόπουλου μάς αφήνει μια πολύ γλυκιά αίσθηση. Το τρίτο άλμπουμ του τραγουδοποιού τιτλοφορείται «Χλωμή Μπλε Κουκκίδα» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου.

Στην ερμηνεία του τραγουδιού συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη, ενώ στον δίσκο υπάρχει ακόμα μία συμμετοχή, αυτή του Βαγγέλη Γερμανού.

