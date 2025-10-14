Τελευταία φορά

Το νέο single του Leon of Athens έρχεται λίγο πριν από την κυκλοφορία του πρώτου του ελληνικού δίσκου. Τη μουσική έχουν γράψει οι Leon of Athens, Katerine Duska, Metaxas, για τους στίχους συνεργάστηκαν οι δύο πρώτοι μαζί με τον Μίνωα Θεοχάρη, ενώ στην ερμηνεία του συμμετέχει η Billie Kark σ' ένα πολύ ωραίο ντουέτο απόλυτα ταιριαστό με το τραγούδι, που είναι ένας ύμνος στον ανομολόγητο έρωτα.
Στο μουσικό βίντεο, που σκηνοθέτησε η Kassandra Powell, ο Leon of Athens και η Billie Kark πρωταγωνιστούν σε μια «φανταστική» ταινία που παραπέμπει στην εποχή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Τους βλέπουμε ως ένα ντουέτο που τραγουδάει σε διάφορα μαγαζιά και ενώ ο έρωτας μεταξύ τους είναι εμφανής σε όλη τη διάρκεια του βίντεο, η σχέση τους παραμένει πλατωνική και η αλήθεια ομολογείται μόνο στους στίχους του τραγουδιού.
