Έτσι δεν είναι (cover)

Μια διαφορετική εκδοχή -με κιθάρα και μπουζούκι- ενός τραγουδιού της Άννας Χρυσάνθου που περιλαμβάνεται στον δίσκο της «αν_να», ο οποίος κυκλοφόρησε το 2024. Πολύ καλή διασκευή για την οποία συνεργάστηκαν η δημιουργός του τραγουδιού, ο Δημήτρης Παναγή (κιθάρα) και ο Κυριάκος Κανικλίδης (μπουζούκι).

Η Άννα Χρυσάνθου και η Δέσποινα Σπανού θα είναι οι φωνές της μουσικής παράστασης, «Βιολοντσέλα εκτός προγράμματος», που θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στη μουσική σκηνή Caja de Musica. Πέντε βιολοντσέλα (Γιάννης Τουλής, Φιλειρήνη Μπαρούτα, Δέσποινα Σπανού, Άννα-Μαρία Ακριτίδου, Λίζα Ριζοπούλου), με τη βοήθεια ενός κοντραμπάσου (Γιώργος Πανταζόπουλος) και κρουστών (Αναστασία Βλάχου), αφήνουν στην άκρη το «επίσημο» ρεπερτόριό τους και αναδεικνύουν τις μοναδικές δυνατότητες του βιολοντσέλου μέσα από ένα απρόσμενο αλλά και εκρηκτικό ταξίδι στις διαδρομές του ελληνικού τραγουδιού. Τις ενορχηστρώσεις και την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης υπογράφει ο βιολοντσελίστας Γιάννης Τουλής.