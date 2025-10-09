Το νέο single του Ian Ikon είναι ένα πολύ όμορφο indie dreamy pop κομμάτι που ερμηνεύει αιθέρια η Annajo. Ο οργανικός ήχος του -ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες, βιολιά, μαντολίνο- απλώνεται μέσα σε μια cinematic ατμόσφαιρα και συνδυάζεται με ηλεκτρονικούς και ambient ήχους.

Οι στίχοι εξερευνούν τη μοναξιά ως ατομική επιλογή που εν τέλει μπορεί να αποδειχτεί ευεργετική. Αυτή η συνθήκη της επιλεγμένης μοναχικότητας δίνει την ευκαιρία να αναμετρηθεί κάποιος με τον εαυτό του, να εντοπίσει τις ρωγμές του και να μπει σε μια βαθιά περισυλλογή για να έρθει έτσι σε επαφή με την αλήθεια του, αλλά να δώσει χώρο και στους άλλους για μια πιο ανοιχτή και ουσιαστική επικοινωνία.