Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.6° 17.3°
3 BF
52%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
16°C
17.7° 15.4°
4 BF
59%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
19°C
18.8° 15.0°
1 BF
55%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
10°C
9.9° 9.9°
0 BF
81%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
88%
Βέροια
Αίθριος καιρός
18°C
18.2° 18.2°
1 BF
57%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
58%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
16°C
16.4° 16.4°
0 BF
66%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 19.9°
1 BF
52%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.9° 16.6°
0 BF
70%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
55%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.8° 17.7°
1 BF
63%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
63%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
62%
Λαμία
Αίθριος καιρός
18°C
18.8° 15.6°
3 BF
53%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 18.8°
2 BF
65%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.8°
2 BF
48%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.6° 15.3°
2 BF
63%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
18°C
17.5° 17.5°
0 BF
59%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
14°C
14.1° 14.1°
0 BF
65%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου, 2025
solitude

Solitude

Ένα πολύ όμορφο indie dreamy pop κομμάτι, το οποίο εξερευνά τη μοναξιά ως επιλογή που μπορεί να αποδειχτεί ευεργετική.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Το νέο single του Ian Ikon είναι ένα πολύ όμορφο indie dreamy pop κομμάτι που ερμηνεύει αιθέρια η Annajo. Ο οργανικός ήχος του -ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες, βιολιά, μαντολίνο- απλώνεται μέσα σε μια cinematic ατμόσφαιρα και συνδυάζεται με ηλεκτρονικούς και ambient ήχους.

Οι στίχοι εξερευνούν τη μοναξιά ως ατομική επιλογή που εν τέλει μπορεί να αποδειχτεί ευεργετική. Αυτή η συνθήκη της επιλεγμένης μοναχικότητας δίνει την ευκαιρία να αναμετρηθεί κάποιος με τον εαυτό του, να εντοπίσει τις ρωγμές του και να μπει σε μια βαθιά περισυλλογή για να έρθει έτσι σε επαφή με την αλήθεια του, αλλά να δώσει χώρο και στους άλλους για μια πιο ανοιχτή και ουσιαστική επικοινωνία.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual