Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.6° 18.0°
4 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.5° 14.8°
5 BF
65%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
19.0° 18.3°
2 BF
50%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
54%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
67%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.8° 14.8°
3 BF
69%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
10°C
10.4° 10.4°
4 BF
62%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.5° 17.5°
2 BF
42%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
20°C
21.9° 19.8°
4 BF
60%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.9° 16.5°
2 BF
71%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
4 BF
52%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.7° 14.7°
1 BF
77%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
4 BF
49%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
42%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.8° 16.7°
3 BF
48%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.0° 20.8°
4 BF
66%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.8° 17.8°
3 BF
45%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.3° 16.3°
2 BF
55%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.3° 15.3°
3 BF
67%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
63%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου, 2025
Τραγούδι Ημέρας

That's Right

Από το επικείμενο άλμπουμ των The Skelters, «Con Man's Chronicles», ακούμε το 2ο single που εισχωρεί σε φρέσκο ροκ έδαφος συνδυάζοντας έναν τολμηρό νέο ήχο με τη χαρακτηριστική ενέργεια του συγκροτήματος.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Το επικείμενο concept album των The Skelters θα έχει τίτλο «Con Man's Chronicles» και θα κυκλοφορήσει από τη Sleaszy Rider Records μεθαύριο Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Το δεύτερο single από αυτό είναι ακόμα μία δυνατή ματιά σε όσα επιφυλάσσει η νέα δουλειά τους. Το κομμάτι μουσικά εισχωρεί σε φρέσκο ροκ έδαφος συνδυάζοντας έναν τολμηρό νέο ήχο με τη χαρακτηριστική ενέργεια του θεσσαλονικιώτικου συγκροτήματος, ενώ στιχουργικά εμβαθύνει στο κεντρικό θέμα του άλμπουμ τονίζοντας την ένταση μεταξύ του καλλιτέχνη και του αινιγματικού πρωταγωνιστή.

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual