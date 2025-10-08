That's Right

Από το επικείμενο άλμπουμ των The Skelters, «Con Man's Chronicles», ακούμε το 2ο single που εισχωρεί σε φρέσκο ροκ έδαφος συνδυάζοντας έναν τολμηρό νέο ήχο με τη χαρακτηριστική ενέργεια του συγκροτήματος.
Το επικείμενο concept album των The Skelters θα έχει τίτλο «Con Man's Chronicles» και θα κυκλοφορήσει από τη Sleaszy Rider Records μεθαύριο Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.
Το δεύτερο single από αυτό είναι ακόμα μία δυνατή ματιά σε όσα επιφυλάσσει η νέα δουλειά τους. Το κομμάτι μουσικά εισχωρεί σε φρέσκο ροκ έδαφος συνδυάζοντας έναν τολμηρό νέο ήχο με τη χαρακτηριστική ενέργεια του θεσσαλονικιώτικου συγκροτήματος, ενώ στιχουργικά εμβαθύνει στο κεντρικό θέμα του άλμπουμ τονίζοντας την ένταση μεταξύ του καλλιτέχνη και του αινιγματικού πρωταγωνιστή.
