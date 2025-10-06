Το καινούργιο single της Alexandra Sieti, που έγραψε η ίδια σε συνεργασία με τις Hill Kourkoutis - Serena Ryder, αποτελεί ένα reprise της μεγάλης επιτυχίας των Ace Of Base, «Beautiful Life», με τη συγκατάθεση φυσικά του σουηδικού συγκροτήματος. Το δημοφιλές pop-rock τραγούδι μεταμορφώνεται σε ένα πολύ ωραίο soulful κομμάτι, που αξιοποιεί το πασίγνωστο ρεφρέν του πρωτότυπου για να δημιουργήσει μια νέα, συγκινητική εκδοχή γεμάτη φως και ελπίδα μέσα στην αγωνία για το μέλλον που αισθάνεται κάθε νέος/α αυτή την εποχή.



«Για μένα το "Broken Heart Syndrome" είναι μια φωνή ελπίδα και δύναμης τη στιγμή που όλα μοιάζουν να καταρρέουν, αλλά βρίσκεις ξανά το κουράγιο να σταθείς όρθιος» λέει η Alexandra Sieti. «Ήθελα να κρατήσω την αισιοδοξία τού "Beautiful Life" και να της δώσω μια νέα ψυχή, πιο εσωτερική και πιο κοντά σε όσα νιώθουμε όλοι σήμερα».