Το τραπέζι της μοιρασιάς

Ένα πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο προλογίζει το δεύτερο άλμπουμ του συνθέτη Κανάρη Κεραμάρη, τους πολύ καλούς στίχους του οποίου έχει γράψει η Ευγενία Καπουνιάρη και το απογειώνει με την εξαιρετική ερμηνεία της η Ευτυχία Μητρίτσα, από τις σημαντικότερες φωνές της γενιάς της.
«Θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου χατζιδακικό συνθέτη. Δεν θα μπορούσα ποτέ να μελοποιήσω έναν στίχο που δεν μιλάει ουσιαστικά και μουσικά μέσα μου. Η ενορχήστρωση, η ερμηνεία και ο στίχος είναι βασικά στοιχεία που με απασχολούν πολύ πριν από την ολοκλήρωση κάθε τραγουδιού. Είμαι πολύ τυχερός που στον δρόμο μου βρέθηκε η στιχουργός Ευγενία Καπουνιάρη, η οποία με τον βιωματικό και συγκινητικό στίχο της υπογράφει την πλειονότητα των τραγουδιών του επικείμενου δίσκου μου» αναφέρει ο Κανάρης Κεραμάρης μιλώντας τόσο για τον ίδιο όσο και για τον νέο δίσκο του.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας
