Το τραπέζι της μοιρασιάς

Ένα πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο προλογίζει το δεύτερο άλμπουμ του συνθέτη Κανάρη Κεραμάρη, τους πολύ καλούς στίχους του οποίου έχει γράψει η Ευγενία Καπουνιάρη και το απογειώνει με την εξαιρετική ερμηνεία της η Ευτυχία Μητρίτσα, από τις σημαντικότερες φωνές της γενιάς της.



«Θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου χατζιδακικό συνθέτη. Δεν θα μπορούσα ποτέ να μελοποιήσω έναν στίχο που δεν μιλάει ουσιαστικά και μουσικά μέσα μου. Η ενορχήστρωση, η ερμηνεία και ο στίχος είναι βασικά στοιχεία που με απασχολούν πολύ πριν από την ολοκλήρωση κάθε τραγουδιού. Είμαι πολύ τυχερός που στον δρόμο μου βρέθηκε η στιχουργός Ευγενία Καπουνιάρη, η οποία με τον βιωματικό και συγκινητικό στίχο της υπογράφει την πλειονότητα των τραγουδιών του επικείμενου δίσκου μου» αναφέρει ο Κανάρης Κεραμάρης μιλώντας τόσο για τον ίδιο όσο και για τον νέο δίσκο του.