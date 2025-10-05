Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.8° 20.0°
3 BF
59%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
17°C
18.3° 15.6°
3 BF
53%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
20°C
20.5° 20.0°
3 BF
61%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
3 BF
63%
Βέροια
Αίθριος καιρός
15°C
15.4° 15.4°
0 BF
61%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
44%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
64%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.1° 22.8°
1 BF
46%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.9° 21.1°
2 BF
48%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
43%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
21°C
20.7° 19.3°
3 BF
52%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
56%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
59%
Λαμία
Αίθριος καιρός
17°C
20.1° 17.3°
2 BF
70%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.3° 21.8°
2 BF
64%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
21°C
21.6° 20.8°
0 BF
42%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.3°
2 BF
53%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
16°C
15.8° 15.8°
2 BF
62%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
15°C
14.6° 14.6°
1 BF
53%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 05 Οκτωβρίου, 2025
tragoudi_1020

Το τραπέζι της μοιρασιάς

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Ένα πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο προλογίζει το δεύτερο άλμπουμ του συνθέτη Κανάρη Κεραμάρη, τους πολύ καλούς στίχους του οποίου έχει γράψει η Ευγενία Καπουνιάρη και το απογειώνει με την εξαιρετική ερμηνεία της η Ευτυχία Μητρίτσα, από τις σημαντικότερες φωνές της γενιάς της.

«Θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου χατζιδακικό συνθέτη. Δεν θα μπορούσα ποτέ να μελοποιήσω έναν στίχο που δεν μιλάει ουσιαστικά και μουσικά μέσα μου. Η ενορχήστρωση, η ερμηνεία και ο στίχος είναι βασικά στοιχεία που με απασχολούν πολύ πριν από την ολοκλήρωση κάθε τραγουδιού. Είμαι πολύ τυχερός που στον δρόμο μου βρέθηκε η στιχουργός Ευγενία Καπουνιάρη, η οποία με τον βιωματικό και συγκινητικό στίχο της υπογράφει την πλειονότητα των τραγουδιών του επικείμενου δίσκου μου» αναφέρει ο Κανάρης Κεραμάρης μιλώντας τόσο για τον ίδιο όσο και για τον νέο δίσκο του.

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual