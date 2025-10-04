Χθες κυκλοφόρησε το νέο -12ο- άλμπουμ της Taylor Swift και αμέσως έγινε ο γνωστός χαμός που ακολουθεί όταν η Αμερικανίδα σούπερ σταρ παρουσιάζει καινούργια δουλειά της. Καθώς δεν με ξετρελαίνει η μουσική της (sorry, Swifties), δεν έχω ακούσει ακόμα το «The Life of a Showgirl» εκτός από ένα τραγούδι.

Διάβασα όμως την κριτική του αγαπημένου μου Alexis Petridis στην Guardian, ο οποίος το βαθμολόγησε με δύο αστεράκια χαρακτηρίζοντάς το μέτριο, χωρίς στοιχεία που θα ενθουσιάσουν και θα συναρπάσουν τον ακροατή, υπαινισσόμενος μια εξάντλησή της ως δημιουργού. Το μόνο τραγούδι που άκουσα είναι το ομότιτλο, που συνερμηνεύει με τη Sabrina Carpenter, το οποίο επιβεβαιώνει όσα αναφέρει στην κριτική του ο Petridis.