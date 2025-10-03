Μόνο με τα μάτια

Το τρίτο -και τελευταίο όπως ανέφερε ο ίδιος- single από το επικείμενο άλμπουμ του Pan Pan είναι και αυτό ένα ντουέτο, με παρτενέρ αυτή τη φορά στην ερμηνεία του την Καλλιόπη Μητροπούλου. Προηγήθηκαν «Το νιώσιμο» με τη Λαμπρινή Γκόλια και το «Είναι η αγάπη» με τη Nalyssa Green.

Ένα σκοτεινό, σπαρακτικό, σκληρό εν τέλει τραγούδι που δονείται από electro ένταση και μιλάει για ερωτικές επιθυμίες και φαντασιώσεις, για τις οποίες καθιστά σαφές -με ωμό ρεαλισμό- ότι δεν έχουν καμία ελπίδα να γίνουν πραγματικότητα.