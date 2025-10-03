Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.2° 20.0°
3 BF
54%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
14.1° 12.2°
4 BF
59%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
16.0° 12.7°
4 BF
78%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
62%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
94%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
14°C
14.3° 14.3°
0 BF
68%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
7°C
7.4° 7.4°
3 BF
66%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.7° 16.7°
3 BF
72%
Ηράκλειο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
25.2° 22.7°
4 BF
53%
Μυτιλήνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
20°C
20.0° 19.9°
3 BF
81%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
3 BF
53%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.7° 18.7°
2 BF
72%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
4 BF
67%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
55%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 17.8°
3 BF
46%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
25°C
25.4° 24.8°
2 BF
76%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.2° 21.8°
4 BF
30%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
15.3° 13.8°
2 BF
83%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
12°C
12.0° 11.4°
3 BF
90%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
10.7° 10.7°
1 BF
72%
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
pan pan

Μόνο με τα μάτια

Σκοτεινό, σπαρακτικό τραγούδι που δονείται από electro ένταση και μιλάει για ανέλπιδους έρωτες.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Το τρίτο -και τελευταίο όπως ανέφερε ο ίδιος- single από το επικείμενο άλμπουμ του Pan Pan είναι και αυτό ένα ντουέτο, με παρτενέρ αυτή τη φορά στην ερμηνεία του την Καλλιόπη Μητροπούλου. Προηγήθηκαν «Το νιώσιμο» με τη Λαμπρινή Γκόλια και το «Είναι η αγάπη» με τη Nalyssa Green.

Ένα σκοτεινό, σπαρακτικό, σκληρό εν τέλει τραγούδι που δονείται από electro ένταση και μιλάει για ερωτικές επιθυμίες και φαντασιώσεις, για τις οποίες καθιστά σαφές -με ωμό ρεαλισμό- ότι δεν έχουν καμία ελπίδα να γίνουν πραγματικότητα.

