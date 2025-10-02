Τα θαύματα

Το νέο single των Veslemes - Δεσποινίδος Τρίχρωμης είναι ο απόλυτος συνδυασμός των ηλεκτρονικών επιρροών του πρώτου και της ονειρικής pop της δεύτερης. Αφορμή για την κυκλοφορία του ήταν η πρώτη κοινή συναυλία τους στο Αγοραφοβικό Φεστιβάλ το περασμένο Σάββατο.



Ακόμα ένα single από τον δίσκο που ετοιμάζουν οι δύο καλλιτέχνες, ο οποίος ξεδιπλώνεται και μας αποκαλύπτεται σιγά σιγά μεγαλώνοντας την προσμονή μας για την κυκλοφορία του.