Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
20°C
21.3° 19.1°
1 BF
68%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.9° 13.7°
3 BF
83%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 18.0°
2 BF
86%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
2 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
5 BF
59%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
12.6° 12.6°
0 BF
94%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
9°C
9.4° 9.4°
2 BF
100%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.3° 16.3°
1 BF
95%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.8°
4 BF
50%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.9° 18.3°
1 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
2 BF
46%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.7° 17.7°
2 BF
77%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
94%
Λάρισα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
13.9° 13.9°
2 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.7° 15.1°
1 BF
96%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 23.8°
3 BF
64%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.0° 19.8°
2 BF
63%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.3°
4 BF
65%
Κατερίνη
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
14°C
13.8° 13.8°
3 BF
91%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
11°C
10.7° 10.7°
1 BF
90%
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, 2025
tragoudi_1020

Τα θαύματα

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Το νέο single των Veslemes - Δεσποινίδος Τρίχρωμης είναι ο απόλυτος συνδυασμός των ηλεκτρονικών επιρροών του πρώτου και της ονειρικής pop της δεύτερης. Αφορμή για την κυκλοφορία του ήταν η πρώτη κοινή συναυλία τους στο Αγοραφοβικό Φεστιβάλ το περασμένο Σάββατο.

Ακόμα ένα single από τον δίσκο που ετοιμάζουν οι δύο καλλιτέχνες, ο οποίος ξεδιπλώνεται και μας αποκαλύπτεται σιγά σιγά μεγαλώνοντας την προσμονή μας για την κυκλοφορία του.

 

