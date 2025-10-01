Αθήνα, 23°C
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
tragoudi_1020

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι για την Παλαιστίνη από την Ντισκοπάθεια -το music project του Διονύση Αναλυτή- το οποίο αποτυπώνει με ιδιαίτερη ευαισθησία όλα όσα σκεφτόμαστε και νιώθουμε για τη γενοκτονία που διαπράττει εδώ και δύο χρόνια το Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας και συγκινεί βαθιά.

«Σε μια γωνιά του κόσμου
Ο χρόνος δεν κυλά
Σε μια γωνιά του χρόνου
Ο κόσμος σταματά.

Κοιτάζουμε μια λωρίδα
Σαν ζόμπι θεατές
Στο στήθος των παιδιών μας
Ο κόκκινος λεκές.

Πεθαίνει η αλήθεια
Αλγοριθμικά
Φοβάμαι πως ήρθε η ώρα
που όλα είναι αργά.

Λευτεριά
Λευτεριά
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Λευτεριά».

 

