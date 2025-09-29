Αθήνα, 18°C
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
tragoudi

One Battle After Another

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Για το «One Battle After Another / Μια μάχη μετά την άλλη», τη νέα ταινία του Paul Thomas Anderson -ένας από τους πιο αγαπημένους μου σκηνοθέτες- έχουν γραφτεί από πολύ καλές ώς υμνητικές κριτικές. Δεν την έχω δει ακόμα -φυσικά θα το κάνω στο άμεσο μέλλον-, αυτό όμως δεν με εμπόδισε να ακούσω τη μουσική που συνέθεσε γι' αυτήν η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα που ακούει στο όνομα Jonny Greenwood, μόνιμος συνεργάτης του Αμερικανού σκηνοθέτη.

Για 50 λεπτά «χάθηκα» μέσα στο jazzy, παρανοϊκό μουσικό σύμπαν που δημιουργεί, με το δυσαρμονικό πιάνο και τα απρόβλεπτα κρουστά να κυριαρχούν. Ακόμα ένα εξαιρετικό soundtrack από τον Greenwood το οποίο αποτελείται από 18 κομμάτια εκτελεσμένα από τη London Contemporary Orchestra που διευθύνει ο μαέστρος Hugh Brunt. Με αιχμαλώτισε το soundtrack μιας ταινίας που δεν έχω δει ακόμα, αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα... Αν δεν πάρει ούτε τώρα το Όσκαρ Kαλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής (προτρέχω βέβαια καθώς θεωρώ σίγουρη την τρίτη υποψηφιότητά του γι' αυτό), καλύτερα να το κλείσει το μαγαζί η Academy. 

