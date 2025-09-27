Το νέο τραγούδι των αδελφών Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη, σε ποίηση Ντίνου Σιώτη, είναι πολύ όμορφο και ιδιαίτερα τρυφερό και μιλάει για το τέλος του καλοκαιριού που σηματοδοτεί την επιστροφή στην πόλη.
Το νέο τραγούδι των αδελφών Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη σε ποίηση Ντίνου Σιώτη (τη μελοποίηση έκανε ο Μιχάλης και την ερμηνεία του μοιράζονται οι δυο τους) μιλάει για το τέλος του καλοκαιριού, που σηματοδοτεί την επιστροφή στην πόλη.
Μιλάει για εκείνη τη μελαγχολική στιγμή που μέσα στο πλοίο του γυρισμού σκεφτόμαστε τα γατάκια που αφήσαμε πίσω. Για τα αλατισμένα κορμιά που επιστρέφουν στη γραφειοκρατία και τα αναμαλλιασμένα μυαλά που επιστρέφουν στην κουρεμένη ζωή.
Ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερα τρυφερό τραγούδι που γράφτηκε τον Ιούλιο του 2003 στη Βοστόνη, αλλά τα Καλογεράκια αποφάσισαν να το ηχογραφήσουν φέτος το καλοκαίρι.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας