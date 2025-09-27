Αθήνα, 24°C
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
Καλογεράκια

Το τέλος του καλοκαιριού

Το νέο τραγούδι των αδελφών Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη, σε ποίηση Ντίνου Σιώτη, είναι πολύ όμορφο και ιδιαίτερα τρυφερό και μιλάει για το τέλος του καλοκαιριού που σηματοδοτεί την επιστροφή στην πόλη.
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Το νέο τραγούδι των αδελφών Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη σε ποίηση Ντίνου Σιώτη (τη μελοποίηση έκανε ο Μιχάλης και την ερμηνεία του μοιράζονται οι δυο τους) μιλάει για το τέλος του καλοκαιριού, που σηματοδοτεί την επιστροφή στην πόλη.

Μιλάει για εκείνη τη μελαγχολική στιγμή που μέσα στο πλοίο του γυρισμού σκεφτόμαστε τα γατάκια που αφήσαμε πίσω. Για τα αλατισμένα κορμιά που επιστρέφουν στη γραφειοκρατία και τα αναμαλλιασμένα μυαλά που επιστρέφουν στην κουρεμένη ζωή.

Ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερα τρυφερό τραγούδι που γράφτηκε τον Ιούλιο του 2003 στη Βοστόνη, αλλά τα Καλογεράκια αποφάσισαν να το ηχογραφήσουν φέτος το καλοκαίρι.

 

