Οι Rolling Stones γιορτάζουν τη συμπλήρωση σχεδόν 50 χρόνων από την κυκλοφορία τού «Black and Blue» (1976) με ένα Super Deluxe Box Set, που θα κυκλοφορήσει στις 14 Νοεμβρίου. Ήταν το 13ο άλμπουμ τους -το πρώτο μετά την αποχώρηση του κιθαρίστα Mick Taylor ο οποίος τελικά αντικαταστάθηκε από τον Ronnie Wood- και σηματοδότησε ένα νέο -πρωτοποριακό και τολμηρό- κεφάλαιο στην ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος.

Ο δίσκος ανέδειξε το περιπετειώδες πνεύμα των Rolling Stones εμπλουτίζοντας τον χαρακτηριστικό ροκ ήχο τους με reggae, funk και soul στοιχεία και ήταν ο δεύτερος δικής τους παραγωγής – οι The Glimmer Twins που εμφανίζονται ως παραγωγοί είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσαν οι Mick Jagger - Keith Richards όταν αναλάμβαναν και αυτόν τον ρόλο.

Την επανέκδοση προλογίζει ένα νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Shame, Shame, Shame», που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Τη σκηνοθεσία του υπογράφει η Ολλανδή σκηνοθέτρια Camille Boumans και είναι ένα κολάζ της ιστορίας και της νοοτροπίας των Stones που συνδυάζει σπάνιες αρχειακές φωτογραφίες με χειρόγραφα animation και μοντέρνο στιλ.