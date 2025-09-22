Αθήνα, 28°C
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, 2025
Τραγούδι

Κανένας

Η κυκλοφορία νέου άλμπουμ από το Παιδί Τραύμα, που θα έχει τίτλο «Δεύτερη ζωή», προαναγγέλλεται με μυστηριώδη τρόπο και προλογίζεται από ένα πολύ δυνατό κομμάτι.
Δώρα Σελλά

«Τον τελευταίο καιρό οι δρόμοι της πόλης έχουν γεμίσει με μια αινιγματική αφίσα με την παράξενη φιγούρα μιας κοπέλας που μοιάζει να αγνοείται. Το μόνο μήνυμα που φέρεται να έχει αφήσει ώς τώρα αυτή η κοπέλα είναι «δεν θέλω να με βρει κανένας».

Με αυτόν τον μυστηριώδη τρόπο προαναγγέλλεται η κυκλοφορία νέου άλμπουμ από το Παιδί Τραύμα, που θα τιτλοφορείται «Δεύτερη ζωή». Το τραγούδι που το προλογίζει κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, κινείται υφολογικά -τόσο μουσικά όσο και στιχουργικά- στα γνώριμα μονοπάτια του Τάσου Καρτέρη και είναι πολύ δυνατό. Στον δίσκο συμμετέχει και η Δήμητρα Γαλάνη.

