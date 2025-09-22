«Τον τελευταίο καιρό οι δρόμοι της πόλης έχουν γεμίσει με μια αινιγματική αφίσα με την παράξενη φιγούρα μιας κοπέλας που μοιάζει να αγνοείται. Το μόνο μήνυμα που φέρεται να έχει αφήσει ώς τώρα αυτή η κοπέλα είναι «δεν θέλω να με βρει κανένας».
Με αυτόν τον μυστηριώδη τρόπο προαναγγέλλεται η κυκλοφορία νέου άλμπουμ από το Παιδί Τραύμα, που θα τιτλοφορείται «Δεύτερη ζωή». Το τραγούδι που το προλογίζει κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, κινείται υφολογικά -τόσο μουσικά όσο και στιχουργικά- στα γνώριμα μονοπάτια του Τάσου Καρτέρη και είναι πολύ δυνατό. Στον δίσκο συμμετέχει και η Δήμητρα Γαλάνη.
