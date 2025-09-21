Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι-διαμαντάκι του Αργύρη Λούλατζη από τον δίσκο του «Ονειρομάγια» (κυκλοφόρησε το 2013) το οποίο ερμηνεύουν εξαιρετικά ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο δημιουργός του. Το ξαναθυμήθηκα καθώς περιλαμβάνεται στο διπλό cd «Μίλτος Πασχαλίδης - 30 χρόνια Παράλληλη Δισκογραφία» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο από το Ogdoo Music Group.



Στο βιβλιαράκι, που συνοδεύει την καλαίσθητη έκδοση του cd, ο Μίλτος Πασχαλίδης αφηγείται τον... χειροποίητο τρόπο με τον οποίο ηχογραφήθηκε το τραγούδι: «Γράψαμε σ' ένα σαλόνι κάπου στο Παγκράτι, ο Αργύρης έκανε και χρέη ηχολήπτη. Το σαλόνι χωριζόταν από το υπόλοιπο σπίτι με μια συρταρωτή τζαμόπορτα επιτρέποντας σε όλους τους ήχους του σπιτιού -και του δρόμου- να συμμετέχουν στην ηχογράφηση. Όταν έφυγα είχα την αίσθηση ότι αυτό που φτιάξαμε ήταν ηχητικά άθλιο. Τελικά δεν ήταν».