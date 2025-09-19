Ένα ακόμα σ’ αγαπώ

Αυτή τη φορά η Βιολέτα Ίκαρη έχει τον ρόλο της δημιουργού, καθώς έχει γράψει τη μουσική και συνυπογράφει τους στίχους με τη Θεοδώρα Πολιτοπούλου στο νέο, πολύ καλό τραγούδι της Κέλλυς Βουδούρη. Το κομμάτι αποτυπώνει το ταξίδι της ψυχής μέχρι να φτάσει μπροστά στον καθρέφτη και να αντικρίσουμε τον πραγματικό εαυτό μας.
Εκεί που φωλιάζει η αυτογνωσία και όλα τα ανείπωτα συναισθήματα και ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αλήθεια μας. Ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, που μιλά για την ανάγκη να ξαναβρούμε τον έρωτα, την ελπίδα και τα «θέλω» μας μέσα σε μια απλή, αλλά δυνατή και ειλικρινή φράση.
