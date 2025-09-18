Τον Θανάση Μελίτo, έναν πολύ καλό νέο τραγουδιστή, μας συστήνει ο Γιώργος Ανδρέου συνοδεύοντάς τον στο πιάνο για την ερμηνεία ενός ελάχιστα γνωστού, αλλά πανέμορφου και βαθιά συγκινητικού παραδοσιακού τραγουδιού. Το τραγούδι, λέει ο Μελίτος, «μου το έμαθε η φίλη μου η Καίτη. Θυμάμαι οικογενειακές μαζώξεις που πάντα κατέληγαν σε τραγούδια και την υπέροχη φωνή της Καίτης να το τραγουδά. Κουβαλώ λοιπόν στη μνήμη μου από παιδί το τραγούδι αυτό και πάντα με συγκινεί, με ταξιδεύει. Ο Γιώργος Ανδρέου με την ερμηνεία του στο πιάνο έφερε "Το δάσος" στο σήμερα, χωρίς να πειράξει ούτε μία από τις ρίζες του».
Ο Γιώργος Ανδρέου είναι υπεύθυνος παραγωγής για το πρώτο άλμπουμ του ταλαντούχου ερμηνευτή, το οποίο θα περιλαμβάνει τραγούδια των Γιώργου Καζαντζή, Παντελή Θαλασσινού, Κώστα Μπουντούρη, Μάνου Eλευθερίου, Οδυσσέα Ιωάννου, Κώστα Φασουλά, Σπύρου Αραβανή, Αθανασίας Γιασουμή, Μιχάλη Ορφανουδάκη, Αλις Τόρι, Λουκά Νικολάου και του ίδιου του Ανδρέου
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας