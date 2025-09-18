Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
23°C
24.0° 21.8°
4 BF
55%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
22°C
23.1° 21.4°
4 BF
39%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
29.0° 25.5°
5 BF
57%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.9°
1 BF
46%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
4 BF
38%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
22.6° 22.6°
1 BF
39%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
16°C
16.4° 16.4°
3 BF
59%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 25.0°
2 BF
37%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
28.0° 26.8°
4 BF
65%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.9° 23.2°
5 BF
46%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
64%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.7°
3 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 24.2°
1 BF
44%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
4 BF
25%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
25°C
25.5° 22.8°
2 BF
38%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.8°
3 BF
55%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
22°C
23.3° 21.8°
3 BF
56%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.3° 21.3°
2 BF
53%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 21.4°
3 BF
43%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
20°C
19.6° 19.6°
2 BF
40%
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025
Το δάσος

Το δάσος

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Τον Θανάση Μελίτo, έναν πολύ καλό νέο τραγουδιστή, μας συστήνει ο Γιώργος Ανδρέου συνοδεύοντάς τον στο πιάνο για την ερμηνεία ενός ελάχιστα γνωστού, αλλά πανέμορφου και βαθιά συγκινητικού παραδοσιακού τραγουδιού. Το τραγούδι, λέει ο Μελίτος, «μου το έμαθε η φίλη μου η Καίτη. Θυμάμαι οικογενειακές μαζώξεις που πάντα κατέληγαν σε τραγούδια και την υπέροχη φωνή της Καίτης να το τραγουδά. Κουβαλώ λοιπόν στη μνήμη μου από παιδί το τραγούδι αυτό και πάντα με συγκινεί, με ταξιδεύει. Ο Γιώργος Ανδρέου με την ερμηνεία του στο πιάνο έφερε "Το δάσος" στο σήμερα, χωρίς να πειράξει ούτε μία από τις ρίζες του».

Ο Γιώργος Ανδρέου είναι υπεύθυνος παραγωγής για το πρώτο άλμπουμ του ταλαντούχου ερμηνευτή, το οποίο θα περιλαμβάνει τραγούδια των Γιώργου Καζαντζή, Παντελή Θαλασσινού, Κώστα Μπουντούρη, Μάνου Eλευθερίου, Οδυσσέα Ιωάννου, Κώστα Φασουλά, Σπύρου Αραβανή, Αθανασίας Γιασουμή, Μιχάλη Ορφανουδάκη, Αλις Τόρι, Λουκά Νικολάου και του ίδιου του Ανδρέου

 

Pixual