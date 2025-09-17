Ο Robert Redford, που έφυγε χθες από τη ζωή σε σε ηλικία 89 ετών, ήταν ο ορισμός του υπέροχου ως ηθοποιός, ως σκηνοθέτης, ως οραματιστής, ως δημοκρατικός πολίτης και ακτιβιστής, ως άντρας, ως άνθρωπος.



Η στήλη επέλεξε να τον αποχαιρετήσει μέσω της Barbra Streisand, συμπρωταγωνίστριάς του στην εξαιρετική ταινία του Sydney Pollack, «The Way We Were» («Τα καλύτερά μας χρόνια», 1973), η οποία ερμηνεύει μοναδικά το ομότιτλο τραγούδι των Alan & Marilyn Bergman που δεν θα πάψει να μας συγκινεί όσες φορές κι αν το ακούσουμε.