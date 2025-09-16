Ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ της Χριστίνας Ψύχα, «Νήνεμο», είναι μια πολύ ωραία διασκευή της στο παραδοσιακό ηπειρώτικο τραγούδι «Ο ήλιος βασιλεύει», από τα πιο ερωτικά κομμάτια της παράδοσής μας.
Μια ευρηματική και αισθαντική μίξη της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής με ήχους της τζαζ και της λάτιν με εμπνευσμένη ενορχήστρωση από τον Νικόλα Αναδολή, σε παραγωγή του Άγγελου Σπίνουλα, ερμηνευμένο όπως του ταιριάζει από την εκφραστική και πολυδύναμη φωνή της Χριστίνας Ψύχα.
Στο «Νήνεμο», που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, θα περιλαμβάνονται ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη, του Φερνάντο Πεσόα και του Τάσου Λειβαδίτη μελοποιημένα από τη Χριστίνα Ψύχα καθώς και δικά της τραγούδια.
