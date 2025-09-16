Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.9° 29.1°
3 BF
37%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.8° 27.5°
3 BF
56%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
32.0° 29.4°
2 BF
53%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
35%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
50%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
3 BF
55%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
23%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.1° 30.1°
3 BF
35%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.3° 26.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.2°
4 BF
42%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
5 BF
47%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
0 BF
33%
Λαμία
Αίθριος καιρός
31°C
31.6° 29.5°
2 BF
40%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.8° 29.3°
5 BF
65%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.1° 30.8°
2 BF
26%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 28.3°
3 BF
45%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
3 BF
81%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
0 BF
36%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
album

Φεγγάρι

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ της Χριστίνας Ψύχα, «Νήνεμο», είναι μια πολύ ωραία διασκευή της στο παραδοσιακό ηπειρώτικο τραγούδι «Ο ήλιος βασιλεύει», από τα πιο ερωτικά κομμάτια της παράδοσής μας.

Μια ευρηματική και αισθαντική μίξη της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής με  ήχους της τζαζ και της λάτιν με εμπνευσμένη ενορχήστρωση από τον Νικόλα Αναδολή, σε παραγωγή του Άγγελου Σπίνουλα, ερμηνευμένο όπως του ταιριάζει από την εκφραστική και πολυδύναμη φωνή της Χριστίνας Ψύχα.

Στο «Νήνεμο», που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, θα περιλαμβάνονται ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη, του Φερνάντο Πεσόα και του Τάσου
Λειβαδίτη μελοποιημένα από τη Χριστίνα Ψύχα καθώς και δικά της τραγούδια. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual