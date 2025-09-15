Στο νέο τραγούδι του ο Γιώργος Αβραμίδης με στίχους άμεσους, αφοπλιστικούς και χωρίς περιτύλιγμα μιλάει για τα οικονομικά αδιέξοδα, τη μοναξιά, την ψυχοθεραπεία, τη φαρμακευτική «διαχείριση» και την ανάγκη να συνεχίσεις, ακόμη κι όταν όλα σου φωνάζουν «σταμάτα». Τον τόνο δίνει το ρεφρέν, που είναι κραυγή και ειρωνεία μαζί: «Είμαι καλά, ντελούλου μες στη μοναξιά / φλεξάρω πόνο για χαρά» — γιατί καμιά φορά το να το πεις ειρωνικά είναι ο μόνος τρόπος να μην το πιστέψεις.

Το κομμάτι, την παραγωγή του οποίου έκανε ο Νικόλας Πλάτων, συνδυάζει σύγχρονους ήχους με μια εναλλακτική pop-rock αισθητική, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που προκαλεί συγκίνηση και προβληματισμό. Ιδιαίτερο και πολύ χιουμοριστικό είναι το μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο Ευάγγελος Ντάσιος, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο δημιουργός του τραγουδιού.