Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, για τις ανάγκες της ταινίας του Ντίνου Κατσουρίδη «Οι αδίστακτοι» (1965). Το ερμηνεύει ο Στέλιος Καζαντζίδης, με τη Μαρινέλλα στη δεύτερη φωνή.

Στα μισά του κομματιού στους ερμηνευτές προστίθεται και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Νίκος Κούρκουλος, με αποτέλεσμα προς το τέλος του να προκύψει μια εξαιρετική τριφωνία.