O Ηρακλής Δαΐτσης, o τραγουδιστής και βασικός συνθέτης του πολύ καλού ροκ συγκροτήματος Ψύλλοι στ' Άχυρα, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο το ντεμπούτο προσωπικό άλμπουμ του «Όταν κοιμήθηκε η ζωή μες στο σαλόνι», που θα περιλαμβάνει τραγούδια διαφορετικού ύφους από αυτά που συναντάμε στον κόσμο των Ψύλλων.

Μια γεύση από αυτή τη δουλειά είναι το σημερινό κομμάτι, το οποίο χαρακτηρίζεται από στοχαστική διάθεση και μελωδική δύναμη. Το μουσικό βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι σκηνοθέτησε ο Αλέξης Αρχοντής.