Δεν ήσουν έρωτας

Το καινούργιο τραγούδι του νέου ταλαντούχου δημιουργού SIC είναι μια καλλιτεχνική συνάντηση που ενώνει διαφορετικές γενιές και αισθητική, καθώς το ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς. Το κομμάτι μιλάει για εκείνες τις σχέσεις που καταναλώθηκαν, κουράστηκαν και τελικά έμειναν πίσω. Είναι ένα αντίο με ρυθμό, που ακούγεται σαν απελευθέρωση.

Με swing και reggae στοιχεία που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και άλλες διαθέσεις το πολύ ωραίο τραγούδι τολμά να μεταφέρει τον Μητσιά σε ηχοχρώματα μη οικεία γι' αυτόν. Η ερμηνευτική του δεινότητα και η εκφραστική του δύναμη όμως είναι τέτοιες, που δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει δικό του νιώθοντας απολύτως άνετα μέσα σε αυτό το φρέσκο μουσικό περιβάλλον.