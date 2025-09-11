40 να τα μοιραστούν (cover)

Για το νέο project άλμπουμ του Μάνου Πυροβολάκη, που θα έχει τίτλο «Κρητικό ηλεκτρικό τραγούδι», θα κυκλοφορήσει μέσα στο φθινόπωρο και θα περιλαμβάνει νεωτερικές προσεγγίσεις σε παραδοσιακά κρητικά τραγούδια, αφορμή στάθηκε ένα ερώτημα: Πώς θα ακούγονταν αυτά τα τραγούδια με ηλεκτρικές κιθάρες που σολάρουν αντάμα με την κρητική λύρα πάνω σε έναν καταιγιστικό ροκ ρυθμό;

Πρώτη γεύση από αυτή τη δουλειά είναι η διασκευή του στο «40 να τα μοιραστούν» με τις «γκαζωμένες» κιθάρες και την ξέφρενη λύρα να συνοδεύουν την ερωτική ιστορία του τραγουδιού και την ποιητική διάσταση που αυτή έχει, δίνοντας νέα πνοή στην κρητική μουσική παράδοση. Η προσέγγιση του Μάνου Πυροβολάκη βασίστηκε στην εκτέλεση «Σφακιανός συρτός (40 να τα μοιραστούν)» του Εμμανουήλ Λαγουδάκη και του Ιωάννη Μπερνιδάκη. Στα φωνητικά ακούμε την Ελένη Ντουντουλάκη και τον μικρό Γιάννη Πυροβολάκη, ενώ το μουσικό βίντεο σκηνοθέτησε ο Γιώργος Γερανιός.