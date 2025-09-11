40 να τα μοιραστούν (cover)

Για το νέο project άλμπουμ του Μάνου Πυροβολάκη, που θα έχει τίτλο «Κρητικό ηλεκτρικό τραγούδι», θα κυκλοφορήσει μέσα στο φθινόπωρο και θα περιλαμβάνει νεωτερικές προσεγγίσεις σε παραδοσιακά κρητικά τραγούδια, αφορμή στάθηκε ένα ερώτημα: Πώς θα ακούγονταν αυτά τα τραγούδια με ηλεκτρικές κιθάρες που σολάρουν αντάμα με την κρητική λύρα πάνω σε έναν καταιγιστικό ροκ ρυθμό;
Πρώτη γεύση από αυτή τη δουλειά είναι η διασκευή του στο «40 να τα μοιραστούν» με τις «γκαζωμένες» κιθάρες και την ξέφρενη λύρα να συνοδεύουν την ερωτική ιστορία του τραγουδιού και την ποιητική διάσταση που αυτή έχει, δίνοντας νέα πνοή στην κρητική μουσική παράδοση. Η προσέγγιση του Μάνου Πυροβολάκη βασίστηκε στην εκτέλεση «Σφακιανός συρτός (40 να τα μοιραστούν)» του Εμμανουήλ Λαγουδάκη και του Ιωάννη Μπερνιδάκη. Στα φωνητικά ακούμε την Ελένη Ντουντουλάκη και τον μικρό Γιάννη Πυροβολάκη, ενώ το μουσικό βίντεο σκηνοθέτησε ο Γιώργος Γερανιός.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας