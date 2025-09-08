Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.0° 27.3°
4 BF
46%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
27°C
29.1° 25.3°
1 BF
49%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.3° 27.0°
2 BF
48%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
44%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.0° 27.0°
2 BF
59%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
0 BF
33%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
27.6° 27.6°
0 BF
45%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
28.0° 26.8°
5 BF
50%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.9° 25.4°
4 BF
54%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
5 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
57%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
74%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
0 BF
47%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 26.7°
2 BF
37%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 26.8°
3 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 27.8°
2 BF
34%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 25.3°
2 BF
58%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
24.7° 24.7°
2 BF
76%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
23.5° 23.5°
0 BF
56%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου, 2025
tragoudi_1020

The Dead Dance

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δώρα Σελλά

Το πολύ καλό synth-pop/disco κομμάτι, που γράφτηκε από τους Lady Gaga, Andrew Watt, Cirkut, ακούγεται στο δεύτερο μισό της 2ης σεζόν της δημοφιλέστατης σειράς του Netflix, «Wednesday», και εκτός από το soundtrack της σειράς θα συμπεριληφθεί και στην ψηφιακή έκδοση του «Mayhem», του τελευταίου άλμπουμ της Gaga.

Το μουσικό βίντεο που συνόδευσε την κυκλοφορία του single φέρει τη σκηνοθετική σφραγίδα του Tim Burton, ο οποίος σκηνοθέτησε και 4 επεισόδια στην 1η σεζόν της σειράς. Η δε Lady Gaga συμμετέχει και ως ηθοποιός σε αυτά τα επεισόδια της «Wednesday» υποδυόμενη τη Rosaline Rotwood.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual