The Dead Dance

Το πολύ καλό synth-pop/disco κομμάτι, που γράφτηκε από τους Lady Gaga, Andrew Watt, Cirkut, ακούγεται στο δεύτερο μισό της 2ης σεζόν της δημοφιλέστατης σειράς του Netflix, «Wednesday», και εκτός από το soundtrack της σειράς θα συμπεριληφθεί και στην ψηφιακή έκδοση του «Mayhem», του τελευταίου άλμπουμ της Gaga.



Το μουσικό βίντεο που συνόδευσε την κυκλοφορία του single φέρει τη σκηνοθετική σφραγίδα του Tim Burton, ο οποίος σκηνοθέτησε και 4 επεισόδια στην 1η σεζόν της σειράς. Η δε Lady Gaga συμμετέχει και ως ηθοποιός σε αυτά τα επεισόδια της «Wednesday» υποδυόμενη τη Rosaline Rotwood.