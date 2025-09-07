Άμα θες να κλάψεις κλάψε (cover)

Οι Γιαγκίνηδες, το ταλαντούχο καλλιτεχνικό δίδυμο που έφτιαξαν οι Παναγιώτης Σικλαφίδης - Σπύρος Ζήσης, κυκλοφόρησαν τον περασμένο Ιούλιο τον 2ο δίσκο τους «Γλέντι με τους Γιαγκίνηδες», στον οποίο επαναπροσεγγίζουν τραγούδια που όλοι γνωρίζουμε, αγαπάμε και χορεύουμε προσκαλώντας μας σ' ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι.



Μια πολύ καλή δουλειά από την οποία ακούμε μια μεγάλη επιτυχία των Απόστολου Καλδάρα - Γιώργου Σαμολαδά, που πρώτος τραγούδησε ο Βαγγέλης Περπινιάδης με τη Ρία Νόρμα στα φωνητικά, ταυτίστηκε όμως με τη φωνή του δεύτερου ερμηνευτή του που ήταν ο Πάνος Γαβαλάς.