Μια κατάθεση ψυχής, που αντλεί έμπνευση από την εγκληματική τραγωδία των Τεμπών αλλά και τις αόρατες συγκρούσεις που κουβαλάμε μέσα μας, είναι το νέο τραγούδι του Μάριου Λαζ Ιωαννίδη για το οποίο συνεργάστηκε με τον MC Yinka δημιουργώντας ένα υβρίδιο pop rock και hip hop με έντονο συναισθηματικό φορτίο. Μια προσωπική τοποθέτηση απέναντι σε ένα γεγονός που συγκλόνισε τη χώρα και για το οποίο ακόμα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, γι' αυτό και σήμερα θα ξαναγεμίσουν οι πλατείες όλης της χώρας, αλλά και μια αλληγορία για τη ζωή όπως τη βιώνει μια ολόκληρη γενιά: με διαψευσμένες προσδοκίες, αδιέξοδα, απώλειες και αέναες εσωτερικές μάχες.

Το κομμάτι ακροβατεί ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό, στη μνήμη και την αφύπνιση. Δεν επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, αλλά να μεταφέρει την αγωνία και το βουβό πένθος, να αγγίξει χωρίς να φωνάζει, να σταθεί με σεβασμό και ευαισθησία απέναντι σε όσα δεν λέγονται, αλλά νιώθονται.