Μια κατάθεση ψυχής, που αντλεί έμπνευση από την εγκληματική τραγωδία των Τεμπών αλλά και τις αόρατες συγκρούσεις που κουβαλάμε μέσα μας, είναι το νέο τραγούδι του Μάριου Λαζ Ιωαννίδη για το οποίο συνεργάστηκε με τον MC Yinka δημιουργώντας ένα υβρίδιο pop rock και hip hop με έντονο συναισθηματικό φορτίο. Μια προσωπική τοποθέτηση απέναντι σε ένα γεγονός που συγκλόνισε τη χώρα και για το οποίο ακόμα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, γι' αυτό και σήμερα θα ξαναγεμίσουν οι πλατείες όλης της χώρας, αλλά και μια αλληγορία για τη ζωή όπως τη βιώνει μια ολόκληρη γενιά: με διαψευσμένες προσδοκίες, αδιέξοδα, απώλειες και αέναες εσωτερικές μάχες.
Το κομμάτι ακροβατεί ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό, στη μνήμη και την αφύπνιση. Δεν επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, αλλά να μεταφέρει την αγωνία και το βουβό πένθος, να αγγίξει χωρίς να φωνάζει, να σταθεί με σεβασμό και ευαισθησία απέναντι σε όσα δεν λέγονται, αλλά νιώθονται.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας
