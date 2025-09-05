Το νέο single από το «FIRE», το επικείμενο άλμπουμ του Theodore που θα κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου, είναι ένα κομμάτι εσωτερικής έντασης ιδιαίτερα ενδιαφέρον και απαιτητικό, στο οποίο συνυπάρχουν alternative rock και pop επιρροές. Με τη φωνή και τους στίχους σε πρώτο πλάνο -και τα τύμπανα να παίζουν καθοριστικό ρόλο- ο Theodore ανακαλύπτει νέες ηχητικές πτυχές του.
«Έγραψα το "Eat You" προσπαθώντας να περιγράψω τον τρόπο που βιώνω τον θυμό. Όλα συμβαίνουν μέσα στο μυαλό μου, το οποίο βράζει — αλλά προς τα έξω σιωπή. Μια σιωπή που κάποιες φορές λέει περισσότερα απ' όσα μπορούν να πουν οι λέξεις. Οι στίχοι "I'm eating you alive / In my mind I'm eating you alive" εκφράζουν ακριβώς αυτό που νιώθω. Δεν ξεσπάω. Το ξέσπασμα έρχεται στο τέλος του τραγουδιού — σαν να περνάει η θύελλα και να τα παρασύρει όλα μέσα από τη μουσική» αναφέρει ο ίδιος γι' αυτή τη δημιουργία του.
Eat You
