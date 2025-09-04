Αύριο κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του David Byrne -το πρώτο του μετά το 2018- με τον τίτλο «Who Is The Sky?». Ακόμα ένα δείγμα από αυτή τη δουλειά είναι το single που κυκλοφόρησε χθες, ένα πολύ ωραίο χορευτικό κομμάτι που σε κερδίζει και σου φτιάχνει τη διάθεση από τις πρώτες νότες του, ενώ στο συνολικό αποτέλεσμα συντελεί και το εξαιρετικό ντουέτο του Byrne με τη Hayley Williams των Paramore.



Το «What Is The Reason For It?» επιχειρεί να κατανοήσει την αγάπη με έναν τρόπο που η λογική σπάνια μπορεί να πετύχει – «does it do something useful? / nobody understands it». Το video clip που το συνοδεύει, σε σκηνοθεσία της Shira Indbar, «γεννήθηκε» μέσα από τη δημιουργική συνεργασία του David Byrne με τον καλλιτέχνη Dustin Yellen, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να ζωντανέψει περισσότερα από 20 πρωτότυπα γραμμικά σχέδια του Byrne. Το project αναδεικνύει το ενδιαφέρον του Yellen να εξερευνήσει νέες τεχνολογίες που δίνουν ζωή σε ακίνητες εικόνες.