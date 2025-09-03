Ο DJ Roni Iron πήρε sampling από το κομμάτι «Χωρισμός», που περιλαμβάνεται στο αριστουργηματικό soundtrack του Σταύρου Ξαρχάκου για την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του Βασίλη Γεωργιάδη σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, και δημιούργησε τη δική του «Annabelle», δίνοντάς της μια νοσταλγική cinematic electronica «μορφή» που της ταιριάζει απόλυτα.

Ο «Χωρισμός» είναι μία άλλη εκδοχή του εμβληματικού «Άνναμπελ (Ένα πρωινό)», τους εξαιρετικούς στίχους του οποίου έγραψε ο Γιώργος Παπαστεφάνου και το ερμήνευσε μοναδικά η Μαρία Δημητριάδη που τότε (το 1968) ήταν μόλις 17 χρόνων.