Το έκτο άλμπουμ των Florence + The Machine θα κυκλοφορήσει τη νύχτα του Halloween, δηλαδή στις 31 Οκτωβρίου, και ο τίτλος του θα είναι «Everybody Scream».



Το άλμπουμ προλογίζεται με το ομότιτλο κομμάτι, που κυκλοφόρησε στις 20 Αυγούστου, στο οποίο η «θεότητα» Florence Welch, που συνυπογράφει το τραγούδι με τους Mark Bowen - Mitski και έχει κάνει την παραγωγή του άλμπουμ μαζί με τους Aaron Dessner, James Ford, Mark Bowen, «τα σπάει» για ακόμα μία φορά.



Το εντυπωσιακό μουσικό βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι σκηνοθέτησε ο Autumn de Wilde.